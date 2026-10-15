Rosyjski atak dronów na Łuck zabił sześć osób — RMF24

W Łucku na Ukrainie w wyniku rosyjskiego ataku dronów zginęło sześć osób, a kolejnych 12 zostało rannych. Federacja Rosyjska — państwo-agresor — zaatakowała miasto kilkoma bezzałogowcami, informuje RMF24. Według lokalnych władz wśród rannych są dzieci.

Uderzenie w sklep spożywczy

Jeden z dronów trafił w hurtowy sklep spożywczy, odwiedzany przez mieszkańców pobliskich dzielnic. Według RMF24 po ogłoszeniu alarmu lotniczego ludzie nie zdążyli przejść do schronów.

Wszyscy zabici i większość rannych byli pracownikami oraz klientami sklepu. Odłamki uszkodziły również znajdujący się w pobliżu ośmiopiętrowy budynek mieszkalny. Ranne zostały tam dwie osoby, w tym dziecko.

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Poprzednie ataki na Wołyń

Od początku rosyjskiej inwazji w 2022 roku Łuck i obwód wołyński były atakowane co najmniej 15 razy. Najwięcej ofiar wcześniej spowodował atak na wojskowe lotnisko 11 marca 2022 roku — wówczas zginęło czterech żołnierzy.

15 sierpnia 2023 roku rakieta trafiła w zakład szwedzkiej firmy SKF, w wyniku czego zginęło trzech cywilnych pracowników. Ponadto, według policji w Kijowie, w wyniku ataków w stolicy zginęło pięć osób, a kolejnych 36 zostało rannych.

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