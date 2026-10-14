Federacja Rosyjska — państwo-agresor — przeprowadziła atak rakietowy na Kijów w Ukrainie, w wyniku którego trafione zostały Darnycka EC-4 oraz budynek mieszkalny. W wyniku trafienia w wieżowiec zginęła jedna osoba, a kolejnych 13 zostało rannych, informuje BBC News.

Mer Kijowa Witalij Kliczko oświadczył, że cztery ranne osoby są w ciężkim stanie. Atak rakietowy na budynek mieszkalny nastąpił późnym wieczorem we wtorek.

Oświadczenie Zełenskiego

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że EC-4, która dostarcza Kijowowi ciepło i energię elektryczną, została zaatakowana rakietami balistycznymi. Według niego przed atakiem Ukraina nie otrzymała od partnerów wczesnego ostrzeżenia o startach rakiet balistycznych.

Zełenski oświadczył, że Ukraina poparła rozejm energetyczny, jednak Rosja atakuje kolejny obiekt energetyczny i ludzi. Była to druga noc z rzędu, podczas której Kijów znalazł się pod ostrzałem rakietowym.

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Oświadczenia dotyczące rozejmu

Atak nastąpił dwa dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Rosja i Ukraina zgodziły się na rozejm energetyczny. Po uderzeniach w nocy z niedzieli na poniedziałek pojawiły się przypuszczenia, że Stany Zjednoczone przestały przekazywać Ukrainie dane wywiadowcze służące do śledzenia zagrożeń z powietrza.

We wtorek Trump temu zaprzeczył i oświadczył, że USA pomagają Ukrainie i dzielą się z nią danymi wywiadowczymi. Zapytany, czy Rosja naruszyła rozejm, nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi, zaznaczając, że oba kraje chcą zakończyć wojnę, ale nie wiedzą, jak to osiągnąć.

Darnycka EC-4 dostarcza ciepło i energię elektryczną do rejonu dniprowskiego oraz części rejonu darnyckiego Kijowa. Podczas wojny była już wielokrotnie atakowana. Po odrębnym rosyjskim ataku rakietowym w lutym tego roku elektrociepłownia doznała znacznych uszkodzeń i zaprzestała pracy: bez ogrzewania i ciepłej wody pozostało ponad 1 000 budynków mieszkalnych, a także 47 szkół, 72 przedszkola i 18 placówek medycznych.

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