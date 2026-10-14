Российская Федерация — государство-агрессор — нанесла ракетный удар по Киеву, Украина, в результате которого были поражены Дарницкая ТЭЦ-4 и жилой дом. В результате попадания в многоэтажку погиб один человек, еще 13 пострадали, сообщает BBC News.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ракетный удар по жилому дому произошел поздно вечером во вторник.

Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по ТЭЦ-4, которая поставляет Киеву тепло и электроэнергию, ударили баллистическими ракетами. По его словам, перед атакой Украина не получила от партнеров раннего предупреждения о запусках баллистических ракет.

Зеленский заявил, что Украина поддержала энергетическое перемирие, однако Россия атакует еще один энергетический объект и людей. Это была вторая ночь подряд, когда Киев подвергся ракетному удару.

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Заявления о перемирии

Атака произошла через два дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. После ударов в ночь на понедельник появились предположения, что США прекратили предоставлять Украине разведданные для отслеживания воздушных угроз.

Во вторник Трамп опроверг это и заявил, что США помогают Украине и делятся с ней разведданными. На вопрос, нарушила ли Россия перемирие, он не дал прямого ответа, отметив, что обе страны хотят завершить войну, но не знают, как этого добиться.

Дарницкая ТЭЦ-4 поставляет тепло и электроэнергию в Днепровский район и часть Дарницкого района Киева. Во время войны ее уже неоднократно атаковали. После отдельного российского ракетного удара в феврале этого года ТЭЦ получила значительные повреждения и прекратила работу: без отопления и горячей воды остались более 1 000 жилых домов, а также 47 школ, 72 детских сада и 18 медицинских учреждений.

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