俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰基辅发动导弹袭击，导致达尔尼察4号热电厂和一栋住宅楼遭到袭击。一枚导弹击中高层住宅楼，造成1人死亡，另有13人受伤，BBC News报道。

基辅市长维塔利·克利奇科表示，4名伤者伤势严重。针对住宅楼的导弹袭击发生在周二深夜。

泽连斯基的声明

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，为基辅供应热能和电力的4号热电厂遭到弹道导弹袭击。据他称，袭击前，乌克兰没有收到合作伙伴就弹道导弹发射提供的预警。

泽连斯基表示，乌克兰支持能源停火，但俄罗斯正在袭击另一处能源设施和民众。这是基辅连续第二夜遭受导弹袭击。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于停火的声明

此次袭击发生在两天前，当时美国总统唐纳德·特朗普表示，俄罗斯和乌克兰已同意能源停火。在周一凌晨的袭击之后，有人猜测美国已停止向乌克兰提供用于追踪空中威胁的情报。

周二，特朗普否认了这一说法，并表示美国正在帮助乌克兰并与其分享情报。当被问及俄罗斯是否违反停火时，他没有直接回答，只表示两国都希望结束战争，但不知道如何实现这一目标。

达尔尼察4号热电厂为基辅第聂伯罗区和达尔尼察区部分地区供应热能和电力。该设施在战争期间已多次遭到袭击。今年2月，在另一次俄罗斯导弹袭击后，该热电厂遭受严重破坏并停止运行：超过1,000栋住宅楼以及47所学校、72所幼儿园和18家医疗机构失去供暖和热水供应。

关注我们在