W Wielkiej Brytanii władze ogłosiły przyspieszenie dostaw dla Ukrainy ponad 5 tys. lekkich pocisków wielozadaniowych w ciągu najbliższych czterech lat. Przewidziano na to 1,6 mld funtów, podaje Politico Europe. O decyzji poinformowano przed zaplanowaną na środę wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Londynie.

Wsparcie wojskowe i finansowe

Według kancelarii brytyjskiego premiera Andy’ego Burnhama Wielka Brytania ma także przekazać Ukrainie pociski ziemia-powietrze o wartości 45 mln funtów. Premier polecił ministrom przygotowanie w najbliższych tygodniach propozycji dodatkowych sankcji, pomocy wojskowej i pakietów wsparcia finansowego dla Ukrainy.

Burnham zadeklarował swoje niezachwiane wsparcie dla Ukrainy i wezwał międzynarodowych sojuszników do zaostrzenia sankcji przeciwko Rosji. Wezwał również prezydenta państwa-agresora Rosji Władimira Putina do wyrażenia zgody na rozejm energetyczny przed wizytą Zełenskiego na Downing Street.

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Zakaz dotyczący rosyjskiego LNG

Wielka Brytania ma wprowadzić zakaz dotyczący rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego. Kanclerz John Healey podczas spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Bangkoku będzie wzywał inne kraje do wprowadzenia podobnych ograniczeń. Zdaniem strony brytyjskiej ma to ograniczyć środki, które Rosja przeznacza na finansowanie wojny.

Europejscy przywódcy mają omówić zaostrzenie sankcji przeciwko Moskwie na szczycie Rady Europejskiej w czwartek.

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