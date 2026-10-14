В Великобритании власти объявили об ускорении поставок Украине более 5 тысяч легких многоцелевых ракет в течение следующих четырех лет. На это предусмотрено £1,6 млрд, сообщает Politico Europe. О решении заявили накануне запланированного на среду визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

Военная и финансовая поддержка

По данным канцелярии британского премьер-министра Энди Бернема, Великобритания также должна передать Украине ракеты класса «земля — воздух» на £45 млн. Премьер поручил министрам подготовить в ближайшие недели предложения по дополнительным санкциям, военной помощи и пакетам финансовой поддержки Украины.

Бернем заявил о своей непоколебимой поддержке Украины и призвал международных союзников усилить санкции против России. Он также призвал президента государства-агрессора России Владимира Путина согласиться на энергетическое перемирие перед визитом Зеленского на Даунинг-стрит.

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Запрет на российский СПГ

Великобритания должна ввести запрет на российский сжиженный природный газ. Канцлер Джон Хили во время встреч Международного валютного фонда в Бангкоке призовет другие страны ввести аналогичные ограничения. По мнению британской стороны, это должно сократить средства, которые Россия направляет на финансирование войны.

Ожидается, что европейские лидеры обсудят усиление санкций против Москвы на саммите Европейского совета в четверг.

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