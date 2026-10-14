W Kijowie na Ukrainie prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Rosja — państwo-agresor — zaatakowała we wtorek wieczorem elektrownię pociskiem balistycznym, a Ukraina nie otrzymała od zachodnich sojuszników wcześniejszego ostrzeżenia o starcie. Według niego ukraińskie systemy wykryły pociski dopiero wtedy, gdy zbliżały się już do stolicy.

„To jest absolutnie niesprawiedliwe: kiedy niszczą naszą infrastrukturę, a Ukraina nawet nie otrzymuje wczesnych ostrzeżeń o startach pocisków balistycznych” — powiedział Zełenski. Jak informuje The Guardian, dzień wcześniej amerykańscy urzędnicy ostrzegli swoich ukraińskich odpowiedników, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa może wstrzymać wymianę danych wywiadowczych z Kijowem.

Ofiary ataku na budynek mieszkalny

W wyniku innego ataku na wielopiętrowy budynek mieszkalny w Kijowie zginęły dwie osoby, a kolejnych 21 zostało rannych, poinformował mer stolicy Witalij Kliczko. W mieszkaniach wybuchły pożary, ratownicy ewakuowali mieszkańców i gasili ogień.

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Oświadczenia dotyczące wymiany danych wywiadowczych

Donald Trump zaprzeczył, że wymiana danych wywiadowczych z Ukrainą została wstrzymana. Powiedział dziennikarzom, że USA pomagają Ukrainie i przekazują jej dane wywiadowcze, jednocześnie pracując z Kijowem i Moskwą nad zakończeniem wojny.

Zełenski poinformował również, że zaproponował nowe rozmowy ze specjalnymi wysłannikami USA, Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. W wieczornym wystąpieniu potwierdził poparcie Ukrainy dla zaproponowanego przez Trumpa rozejmu energetycznego, pod warunkiem że Rosja będzie go przestrzegać. Według prezydenta strona ukraińska przekazała USA propozycje dotyczące możliwych kolejnych spotkań i rozmów.

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