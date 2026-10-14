泽连斯基称基辅遇袭前未收到预警——《卫报》

在乌克兰基辅，总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯——侵略国——于周二晚间用一枚弹道导弹袭击了一座发电站，而乌克兰没有从西方盟友处收到有关发射的预先警报。据他称，乌克兰系统直到导弹已接近首都时才探测到它们。

泽连斯基说：“这绝对不公平：当他们摧毁我们的基础设施时，乌克兰甚至没有收到关于弹道导弹发射的早期预警。”据《卫报》报道，前一天，美国官员曾警告乌克兰同行，美国总统唐纳德·特朗普的政府可能停止与基辅共享情报。

住宅楼遇袭造成的伤亡

基辅市长维塔利·克利奇科表示，另一次对基辅一栋多层住宅楼的袭击造成两人死亡，另有21人受伤。公寓内发生火灾，救援人员疏散居民并扑灭火情。

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有关情报共享的声明

唐纳德·特朗普否认与乌克兰的情报共享已经停止。他对记者表示，美国正在帮助乌克兰并向其提供情报，同时与基辅和莫斯科一道努力结束战争。

泽连斯基还表示，他已提议与美国特使史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳举行新的会谈。他在晚间讲话中确认，乌克兰支持特朗普提出的能源停战，前提是俄罗斯遵守该停战协议。总统表示，乌克兰方面已向美国提交了有关可能举行的后续会议和会谈的建议。

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