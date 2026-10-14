导弹早期预警系统是如何运作的？欧洲能否取代美国成为乌克兰的依靠？

10月12日夜间，俄罗斯对基辅发动了弹道导弹袭击，次日晚又再次袭击了首都，特别是居民区。 据乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，乌克兰并未从合作伙伴处收到关于导弹威胁的提前预警。 此事发生之际，基辅与华盛顿之间的关系正因美国总统唐纳德·特朗普要求乌克兰停止对俄罗斯炼油设施的打击而趋于紧张。

据《基辅独立报》报道，在与乌克兰代表的谈判中，美方据称曾威胁称，如果基辅不停止对俄罗斯能源基础设施的袭击，将限制情报共享。 与此同时，乌克兰外交部长安德烈·西比加表示，与美国在情报领域的合作仍在继续，而特朗普本人也公开否认了停止信息传递一事。

因此，目前尚不清楚未发出预警是由于技术原因、数据传输延迟还是其他原因所致。导弹袭击的早期预警依赖于卫星、地面雷达、数据处理系统以及信息传输渠道的正常运作。 探测到发射与迅速确定导弹弹道并向面临袭击威胁的国家发出警报是两回事。

UA.News将介绍这些系统的运作原理、其背后的开发公司，以及欧洲能否为乌克兰建立替代信息来源。

早期预警系统如何运作

导弹袭击的早期预警并非仅靠一颗卫星或一台雷达，而是一套相互关联的技术体系。该体系需探测发射活动、确认威胁存在、确定导弹弹道，并将信息传递给负责应对的部门。

第一层是太空红外传感器。导弹发动机在工作时会释放大量热量，产生一种可从轨道上探测到的特征信号。 专用卫星对地球的大片区域进行观测，并在其他红外辐射源的背景下搜寻此类信号。

探测到热信号并不意味着系统能立即确定导弹的精确目标。首先需要将可能的发射与其他现象区分开来，处理数据并评估信息的可靠性。

第二级是雷达观测。地面雷达发射无线电波并分析反射信号，以确定目标的位置、速度和运动方向。 通过连续测量，可以精确化弹道并预测可能的坠落区域。

第三层级是数据处理与传输中心。这些中心整合来自不同传感器的信息，评估威胁并向军方发出预警。 对于国际信息交换而言，不仅技术能力至关重要，安全的通信渠道、系统兼容性以及情报数据访问规则同样不可或缺。

这些阶段可以并行进行。卫星记录发射情况，雷达精确测定飞行轨迹，而软件系统则实时更新威胁评估。然而，探测发射、计算坠落地点以及向其他国家传递预警，是三项不同的任务。

为何预警可能来得太晚

可用的反应时间取决于导弹类型、飞行距离、发射地点、飞行轨迹以及传感器的可用性。 弹道导弹能在极短时间内飞行相当长的距离，因此即使是运行正常的系统，也无法提供无限的反应时间。

卫星可能在地面雷达获得足够数据以可靠跟踪目标之前，就已探测到发动机发出的热信号。 与此同时，卫星传感器本身也存在局限性：其灵敏度、观测几何、特定区域的重访频率以及信息处理速度都至关重要。

天气状况也可能影响个别传感器及整体观测质量，尽管具体能力取决于所采用的技术。 红外卫星、雷达和光学系统的工作原理各不相同，因此不能断言任何云层都会自动导致无法探测到发射。

在基辅遭遇首次袭击后，不利的天气条件曾被列为未能发出预警的可能原因之一。 然而，这一解释并未消除人们对信息交换及时性的质疑。要查明延迟的原因，需要了解传感器究竟何时探测到发射、何时生成预警，以及是否来得及将预警传递给乌克兰军方。

SBIRS卫星与新一代系统

美国SBIRS系统（即空间红外系统，Space-Based Infrared System）旨在探测导弹发射、评估威胁并支持反导防御。 该系统整合了地球同步轨道上的卫星、高椭圆轨道上的红外传感器、前几代“国防支持计划”（Defense Support Program）卫星以及地面基础设施。

地球同步卫星位于赤道上空约35 786公里处，并始终停留在地球上大致相同的区域上空。这使得该系统能够对大片区域进行长时间观测。 处于高椭圆轨道的卫星则对此形成补充，负责对需要不同轨道几何结构的区域进行观测。

该系统利用红外传感器搜寻发射时的热信号。获取的数据被传回地球，经过处理后与其他观测数据进行比对。 美国的一大优势不仅在于卫星本身，还在于其在整合空间传感器、地面系统、控制中心及军事通信渠道方面拥有多年的经验。

洛克希德·马丁公司是主要工业合作伙伴之一，该公司曾研制过SBIRS GEO地球同步卫星。诺斯罗普·格鲁曼公司则参与了卫星技术和地面基础设施的开发。 其他国防承包商也参与了数据处理系统的研发工作。

美国目前正在研发下一代系统——下一代高空持续红外系统（Next Generation Overhead Persistent Infrared，简称Next-Gen OPIR）。该系统旨在提升对复杂导弹威胁的探测和跟踪能力。 该计划包括洛克希德·马丁公司的新型地球静止轨道卫星，以及诺斯罗普·格鲁曼公司正在研发的极地轨道卫星。

与此同时，美国正在建设“追踪层”（Tracking Layer）——这是一个位于较低轨道的卫星组件，旨在对导弹进行更详细的跟踪。 其核心理念在于整合不同轨道的观测数据，增加可用测量数据量，并增强系统对单个组件失效的容错能力。

地面软件也发挥着重要作用。特别是，FORGE系统应能在模块化架构下处理不同代卫星的数据，且无需完全更换系统即可进行升级。 美国多家国防公司，特别是SciTec和BAE Systems，正在致力于该系统的开发。

因此，美国的优势在于全球覆盖范围以及将众多组件整合到统一的基础设施中。该系统不仅能探测热信号，还能帮助形成导弹威胁的实时态势图。

欧洲拥有强大的雷达，但卫星系统仍在研发中

欧洲各国在雷达监视和反导防御方面具备显著能力。例如，英国皇家空军菲林代尔斯（RAF Fylingdales）基地配备了一台强大的早期预警雷达，能够远距离探测并跟踪弹道目标。

法国泰雷兹公司正在研发用于综合防空和反导防御的“Ground Fire”雷达。该雷达配备有有源相控阵天线，专门用于探测弹道导弹威胁。 该系统是法国和意大利共同推进的欧洲SAMP/T NG计划的一部分。

德国HENSOLDT公司生产的TRML-4D雷达，用于探测和跟踪空中目标。 该雷达虽可应用于防空系统，但不应将其等同于全球卫星早期预警系统：这是用途不同的另一类设备。

欧洲面临的问题并非缺乏技术能力，而在于各国的雷达、卫星和指挥中心尚未形成一个完全自主的、可与美国系统相媲美的全欧洲导弹发射空间探测系统。

卫星早期预警需要专用红外传感器、不间断监测、加密通信通道以及地面数据处理基础设施。 欧洲各国虽已进行技术演示并开发了部分组件，但这并不意味着已具备能够全天候提供实时预警的完整系统。

JEWEL与Odin’s Eye：欧洲系统的规划

其中一个关键项目是JEWEL（Joint Early Warning for a European Lookout）。法国和德国正在将其作为建立欧洲能力的基础，以从太空探测导弹发射并实时传输数据。

该项目计划开发自主卫星组件，并将其与地面雷达及控制中心进行集成。其目标是减少欧洲对美国系统的依赖，并增强欧洲各国在早期预警领域的实力。

JEWEL与由德国OHB System公司协调的“奥丁之眼”（Odin’s Eye）研究计划相关。 来自多个国家的公司和科研机构参与了该项目技术基础的研发工作，包括空客防务与航天公司（Airbus Defence and Space）、阿丽亚娜集团（ArianeGroup）、迪尔防务（Diehl Defence）、亨索尔特（HENSOLDT）、莱昂纳多（Leonardo）、GMV以及弗劳恩霍夫协会（Fraunhofer-Gesellschaft）。

预计该欧洲计划将在2030年代初逐步形成初步作战能力。

从技术角度来看，欧洲力求按照与美国相同的总体原则构建该系统：卫星监测发射情况，雷达确定飞行轨迹，而控制中心则整合数据并发布预警。 然而，未来卫星编队的最终性能及其能力目前尚无法与美国已部署的基础设施相提并论。

美国与欧洲系统的区别

主要区别在于基础设施的成熟度和规模。美国拥有已部署的全球空间监视系统、地面处理中心以及完善的军事程序。 欧洲各国虽拥有强大的雷达和工业能力，但其自主开发的早期预警卫星系统仍在发展之中。

美国系统正逐步从SBIRS过渡到Next-Gen OPIR及新的卫星编队。 相反，欧洲需要建立一个共同平台，将各国的能力与新的太空传感器整合起来。这不仅需要技术，还需要就资金、管理、标准以及机密数据访问达成共识。

与此同时，卫星无法取代雷达，雷达也无法取代卫星。空间组件可在早期阶段探测到发射，雷达设备可精确确定弹道，而指挥系统则负责整合信息。 如果没有快速的数据传输，即便是最先进的传感器也无法确保完整的预警周期。

欧洲在此领域的落后，首先源于缺乏完全部署的自主太空组件。欧洲大陆拥有建立自身系统的工业资源，但系统的研发、卫星发射以及与各国机构的整合都需要时间。 从短期来看，欧洲无法完全取代美国的基础设施。

为何对美国产生怀疑

在唐纳德·特朗普政府与乌克兰领导层之间出现新分歧的背景下，10月针对基辅的导弹袭击未提前预警一事已成为一个政治敏感话题。 随着有报道称华盛顿可能因乌克兰袭击俄罗斯炼油厂而威胁限制情报共享，这一问题变得愈发尖锐。

10月13日，弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰并未从合作伙伴处收到关于俄罗斯对基辅发动弹道导弹袭击的提前预警，此次袭击中有五枚导弹击中了民用基础设施。 总统强调，关于弹道导弹发射的信息对于拯救生命至关重要。

他还指出，在特朗普宣布能源停火后，乌克兰一直避免对俄罗斯炼油厂发动袭击，而俄罗斯却继续攻击乌克兰的能源和关键基础设施。

据欧洲新闻台（Euronews）报道， 10月9日，在乌克兰代表团与美国代表于佛罗里达州举行的会谈中，特朗普的特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳据称警告称，如果基辅不停止对俄罗斯炼油设施的打击，美国可能停止根据PURL计划下可能停止情报共享和采购美国武器，除非基辅停止对俄罗斯炼油设施的袭击。

10月13日，特朗普公开否认停止与乌克兰的情报共享。 当被记者问及美国是否已停止提供此类信息时，他表示：“没有，我们没有这么做”，并补充说华盛顿仍在继续援助乌克兰，并致力于结束这场战争。 同日，乌克兰外交部长安德烈·西比加表示，与美国的情报交流仍在继续。

然而，否认完全停止情报交流这一事实本身，并不能解释为何乌克兰没有收到关于具体导弹袭击的预警。即使某些数据未能及时送达，或者在特定情况下未被传递，总体上的情报交流仍可能在继续。 目前尚无公开证据表明华盛顿蓄意隐瞒了针对基辅的导弹发射信息。

要查明事件真相，至少需要区分以下三种情况：美国或其他伙伴国的监测系统未能及时发现导弹发射；数据虽已获取，但来不及处理或转发；或者信息虽然可获取，但方面决定不向乌克兰通报。 最后一种情况可能涉及政治或行动层面的决策，但只有在有相应证据的情况下才能予以证实。

2025年3月，在外交关系紧张期间，特朗普政府曾暂时暂停了与乌克兰的部分情报共享，但随后恢复了合作。正是这一先例解释了为何最新消息会在基辅引发担忧。 UA.News关于乌克兰可能面临情报断供风险的报道，详细探讨了乌克兰对美国情报能力的依赖性，以及此类合作可能受限的后果。

因此，尽管政治背景让人有理由质疑情报共享的可靠性，但这并不意味着可以自动将未提前预警归咎于白宫的决定。 要查明原因，需要掌握关于导弹发射的探测数据、信息处理时间以及向乌克兰方面传递信息的时间等细节。这些细节大多未对外公开。

欧洲能否取代美国在乌克兰问题上的角色

从短期来看——完全不能。欧洲国家可以向乌克兰提供来自其雷达、侦察设备及其他来源的信息。但这与拥有自己的全球导弹发射太空探测系统并非一回事。

JEWEL系统应成为欧洲自主能力的基础，但在投入实际使用之前，还需要建立卫星组件，将其与地面传感器集成，并建立数据传输机制。 即使首批卫星投入使用后，仍需时间来验证整个系统的运行状况并构建完整的监测网络。

在此之前，欧洲可加强现有能力：升级雷达系统、改善各国间的信息共享，并建立备用预警渠道。这虽无法取代美国系统，但能使整体架构更具韧性。

对乌克兰而言，重要的不仅是具体由谁探测到发射，还在于信息能多快传达到乌克兰军方手中。即使是最先进的传感器，如果预警在处理或传输阶段出现延迟，也无济于事。

10月的袭击事件表明，国际数据交换的可靠性至关重要。与此同时，如果无法获取有关合作伙伴系统运行的技术信息，就过早地对未收到预警的原因下定论还为时过早。

乌克兰及其合作伙伴的战略任务是：确保传感器、指挥中心和通信渠道之间的协同运作，使有关导弹威胁的信息能够尽早传递。

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