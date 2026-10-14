Как работают системы раннего предупреждения о ракетах и может ли Европа заменить США для Украины

В ночь на 12 октября Россия нанесла баллистический удар по Киеву, а на следующий вечер вновь атаковала столицу, в частности жилую застройку. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина не получила от партнеров заблаговременного предупреждения о ракетной угрозе. Это произошло на фоне обострения отношений между Киевом и Вашингтоном из-за требований президента США Дональда Трампа прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим объектам.

По данным The Kyiv Independent, во время переговоров с представителями Украины американская сторона якобы угрожала ограничить обмен разведданными, если Киев не прекратит атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что сотрудничество с США в сфере разведки продолжается, а сам Трамп публично опроверг информацию о прекращении передачи данных.

Поэтому пока неизвестно, было ли отсутствие предупреждения следствием технических обстоятельств, задержки передачи данных или других причин. Раннее предупреждение о ракетных ударах зависит от работы спутников, наземных радаров, систем обработки данных и каналов передачи информации. Обнаружить запуск — не то же самое, что оперативно определить траекторию ракеты и передать сообщение стране, которой угрожает удар.

UA.News рассказывает, как работают эти системы, какие компании стоят за их разработкой и сможет ли Европа создать для Украины альтернативный источник информации.

Как работает система раннего предупреждения

Раннее предупреждение о ракетном нападении — это не один спутник или радар, а комплекс взаимосвязанных технологий. Он должен обнаружить запуск, подтвердить наличие угрозы, определить траекторию ракеты и передать информацию тем, кто отвечает за реагирование.

Первый уровень — космические инфракрасные датчики. Во время работы ракетный двигатель выделяет значительное количество тепла, создавая характерный сигнал, который можно зафиксировать с орбиты. Специализированные спутники наблюдают за обширными участками Земли и ищут такие сигналы на фоне других источников инфракрасного излучения.

Обнаружение теплового сигнала ещё не означает, что система сразу знает точную цель ракеты. Сначала нужно отличить возможный запуск от других явлений, обработать данные и оценить, насколько достоверна информация.

Второй уровень — радиолокационное наблюдение. Наземные радары излучают радиоволны и анализируют отраженные сигналы, чтобы определять положение объекта, его скорость и направление движения. Последовательные измерения позволяют уточнять траекторию и прогнозировать возможный район падения.

Третий уровень — центры обработки и передачи данных. Они объединяют информацию от различных датчиков, оценивают угрозу и передают предупреждения военным. Для международного обмена важны не только технические возможности, но и защищенные каналы связи, совместимость систем и правила доступа к разведывательным данным.

Эти этапы могут происходить параллельно. Спутники фиксируют запуск, радары уточняют траекторию, а программные системы обновляют оценку угрозы. Однако обнаружить запуск, рассчитать место падения и передать предупреждение другому государству — это разные задачи.

Почему предупреждение может поступить слишком поздно

Время, которое остается для реагирования, зависит от типа ракеты, дальности полета, места запуска, траектории и доступности датчиков. Балистические ракеты могут преодолевать значительную часть пути за очень короткое время, поэтому даже исправная система не способна обеспечить неограниченный запас времени.

Спутник может обнаружить тепловой сигнал двигателя раньше, чем наземный радар получит достаточно данных для надежного сопровождения цели. В то же время спутниковые датчики имеют свои ограничения: важную роль играют их чувствительность, геометрия наблюдения, частота обзора определенного района и скорость обработки информации.

Погода также может влиять на отдельные датчики и общее качество наблюдения, хотя возможности зависят от конкретной технологии. Инфракрасные спутники, радары и оптические системы работают по разным принципам, поэтому нельзя утверждать, что любая облачность автоматически делает невозможным обнаружение запуска.

После первой атаки на Киев среди возможных объяснений отсутствия предупреждения фигурировали неблагоприятные погодные условия. Однако это объяснение не снимает вопросов относительно оперативности обмена информацией. Чтобы установить причины задержки, нужно знать, когда именно датчики зафиксировали запуск, когда сформировали предупреждение и успели ли передать его украинским военным.

Спутники SBIRS и новое поколение систем

Американская система SBIRS — Space-Based Infrared System — создавалась для обнаружения ракетных запусков, оценки угроз и поддержки противоракетной обороны. Она объединяет спутники на геостационарной орбите, инфракрасные датчики на высокоэллиптических орбитах, предыдущие поколения аппаратов Defense Support Program и наземную инфраструктуру.

Геостационарные спутники находятся примерно на высоте 35 786 км над экватором и остаются над примерно одним и тем же участком планеты. Это позволяет в течение длительного времени наблюдать за обширными регионами. Спутники на высокоэллиптических орбитах дополняют эту картину, обеспечивая наблюдение за районами, для которых требуется иная геометрия орбиты.

Система использует инфракрасные датчики для поиска тепловых сигналов запуска. Полученные данные передаются на Землю, где их обрабатывают и сопоставляют с другими наблюдениями. Важное преимущество США — не только спутники, но и многолетний опыт интеграции космических датчиков, наземных систем, центров управления и военных каналов связи.

Одним из главных промышленных партнеров является Lockheed Martin, которая создавала геостационарные спутники SBIRS GEO. Northrop Grumman участвует в разработке спутниковых технологий и наземной инфраструктуры. К работе над системами обработки данных привлечены также другие оборонные подрядчики.

США уже разрабатывают следующее поколение — Next Generation Overhead Persistent Infrared, или Next-Gen OPIR. Оно должно повысить возможности обнаружения и сопровождения сложных ракетных угроз. Программа предусматривает новые геостационарные спутники от Lockheed Martin и спутники на полярных орбитах, которые разрабатывает Northrop Grumman.

Параллельно США развивают Tracking Layer — спутниковый компонент на более низких орбитах, предназначенный для более детального сопровождения ракет. Идея заключается в том, чтобы объединить наблюдения с разных орбит, увеличить количество доступных измерений и сделать систему более устойчивой к потере отдельных компонентов.

Важную роль играет и наземное программное обеспечение. В частности, система FORGE должна обеспечивать обработку данных от спутников разных поколений в модульной архитектуре, которую можно модернизировать без полной замены системы. Над её развитием работают американские оборонные компании, в частности SciTec и BAE Systems.

Таким образом, преимущество США заключается в глобальном охвате и интеграции множества компонентов в единую инфраструктуру. Она не просто фиксирует тепловой сигнал, а помогает формировать оперативную картину ракетной угрозы.

У Европы есть мощные радары, но спутниковая система еще находится в стадии разработки

Европейские страны обладают значительными возможностями радиолокационного наблюдения и противоракетной обороны. Например, британская станция RAF Fylingdales использует мощный радар раннего предупреждения, который может обнаруживать и сопровождать баллистические цели на больших расстояниях.

Французская компания Thales разрабатывает радар Ground Fire для интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. Он имеет активную фазированную антенную решетку и предназначен, в частности, для обнаружения баллистических угроз. Система является частью европейской программы SAMP/T NG, которую развивают Франция и Италия.

Немецкая компания HENSOLDT производит радар TRML-4D, предназначенный для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Он может работать в системах противовоздушной обороны, но его не следует приравнивать к глобальной спутниковой системе раннего предупреждения: это другой класс оборудования с другим назначением.

Проблема Европы заключается не в отсутствии технологических компетенций, а в том, что национальные радары, спутники и центры управления пока не образуют полностью автономной общеевропейской системы космического обнаружения ракетных запусков, сопоставимой с американской.

Спутниковое раннее предупреждение требует специализированных инфракрасных датчиков, непрерывного наблюдения, защищенных каналов связи и наземной инфраструктуры обработки данных. Европейские страны проводили технологические демонстрации и разрабатывали отдельные компоненты, однако это ещё не означает наличия полноценного комплекса, способного круглосуточно обеспечивать оперативное предупреждение.

JEWEL и Odin’s Eye: планы европейской системы

Одним из ключевых проектов является JEWEL — Joint Early Warning for a European Lookout. Франция и Германия развивают его как основу для создания европейского потенциала по обнаружению ракетных запусков из космоса и передаче данных в оперативном режиме.

Проект предусматривает разработку собственного спутникового компонента и его интеграцию с наземными радарами и центрами управления. Его задача — уменьшить зависимость Европы от американских систем и усилить возможности европейских стран в сфере раннего предупреждения.

JEWEL связан с исследовательской инициативой Odin’s Eye, которую координирует немецкая компания OHB System. В работе над технологической основой проекта принимали участие компании и научные организации из нескольких стран, в частности Airbus Defence and Space, ArianeGroup, Diehl Defence, HENSOLDT, Leonardo, GMV и Fraunhofer-Gesellschaft.

Ожидается, что европейская программа постепенно сформирует начальную оперативную готовность в начале 2030-х годов.

Технически Европа стремится построить систему по тому же общему принципу, что и США: спутники фиксируют запуск, радары уточняют траекторию, а центры управления объединяют данные и передают предупреждения. Однако окончательные характеристики будущей группировки и её возможности пока нельзя сравнивать с уже развернутой американской инфраструктурой.

Чем отличаются американская и европейская системы

Главное отличие — в зрелости и масштабе инфраструктуры. У США есть развернутая глобальная система космического наблюдения, наземные центры обработки данных и отлаженные военные процедуры. Европейские страны обладают сильными радиолокационными и промышленными компетенциями, но собственный спутниковый компонент раннего предупреждения еще находится в стадии развития.

Американская система постепенно переходит от SBIRS к Next-Gen OPIR и новым спутниковым группировкам. Европа, напротив, должна создать общую основу, которая объединит национальные возможности и новые космические датчики. Это требует не только технологий, но и договоренностей о финансировании, управлении, стандартах и доступе к секретным данным.

В то же время спутники не заменяют радары, а радары не заменяют спутники. Космический компонент может обнаружить запуск на ранней стадии, радиолокационные средства уточняют траекторию, а командные системы объединяют информацию. Без быстрой передачи данных даже самый лучший датчик не обеспечивает полного цикла предупреждения.

Европейское отставание в этой сфере связано прежде всего с отсутствием полностью развернутого автономного космического компонента. Континент располагает промышленными ресурсами для создания собственной системы, но её разработка, запуск спутников и интеграция с национальными структурами требуют времени. В краткосрочной перспективе Европа не сможет полностью заменить американскую инфраструктуру.

Почему возникли подозрения в отношении США

Отсутствие заблаговременного предупреждения об октябрьских ракетных ударах по Киеву стало политически чувствительной темой на фоне новых разногласий между администрацией Дональда Трампа и украинским руководством. Ситуация обострилась после сообщений о возможных угрозах Вашингтона ограничить обмен разведывательными данными из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

13 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила от партнеров заблаговременного предупреждения о российском баллистическом ударе по Киеву, в ходе которого пять ракет поразили гражданскую инфраструктуру. Президент подчеркнул, что информация о запусках баллистических ракет имеет критическое значение для спасения людей.

Он также отметил, что после объявленного Трампом энергетического перемирия Украина воздерживалась от ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, в то время как Россия продолжала атаковать украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру.

Накануне, по информации Euronews, во время переговоров украинской делегации с американскими представителями во Флориде 9 октября спецпосланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы предупредили о возможном прекращении передачи разведданных и закупок американского оружия по программе PURL, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим объектам.

13 октября Трамп публично опроверг прекращение обмена разведданными с Украиной. Отвечая журналистам на вопрос, прекратили ли США передачу такой информации, он сказал: «Нет, мы этого не делали», добавив, что Вашингтон продолжает помогать Украине и работает над завершением войны. В тот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что обмен разведданными с США продолжается.

Однако опровержение полного прекращения обмена разведданными само по себе не объясняет, почему Украина не получила предупреждение о конкретном ракетном ударе. Общий обмен разведывательной информацией может продолжаться, даже если определенные данные не поступили вовремя или не передавались в конкретном случае. Публичных доказательств того, что Вашингтон сознательно скрыл информацию о запуске ракет по Киеву, пока нет.

Для выяснения обстоятельств необходимо различать как минимум три сценария: американские или другие партнерские системы не обнаружили запуск вовремя; данные были получены, но их не успели обработать или передать; либо информация была доступна, однако было решено не передавать её Украине. Последний вариант предполагал бы политическое или оперативное решение, но подтвердить его можно только при наличии соответствующих доказательств.

В марте 2025 года администрация Трампа уже временно приостанавливала часть обмена разведданными с Украиной во время дипломатического обострения, а впоследствии сотрудничество возобновили. Именно этот прецедент объясняет, почему новые сообщения вызывают беспокойство в Киеве. В материале UA.News о риске оставить Украину без разведданных подробнее рассмотрена зависимость Украины от американских возможностей и последствия возможного ограничения такого сотрудничества.

Таким образом, политический контекст дает основания задавать вопросы о надежности обмена разведданными, но не позволяет автоматически связывать отсутствие предупреждения с решением Белого дома. Чтобы установить причину, нужны данные об обнаружении ракетных запусков, времени обработки информации и её передачи украинской стороне. Эти подробности в основном остаются непубличными.

Сможет ли Европа заменить США для Украины

В краткосрочной перспективе — полностью нет. Европейские страны могут передавать Украине информацию со своих радаров, разведывательных средств и других источников. Однако это не то же самое, что собственная глобальная система космического обнаружения ракетных запусков.

JEWEL должна стать основой европейской автономии, но до начала её оперативного использования ещё нужно создать спутниковый компонент, интегрировать его с наземными датчиками и наладить передачу данных. Даже после появления первых спутников потребуется время, чтобы проверить работу всей системы и сформировать полноценную сеть.

До этого Европа может укреплять имеющиеся возможности: модернизировать радары, улучшать обмен информацией между странами и создавать резервные каналы оповещения. Это не заменит американскую систему, но может сделать общую архитектуру более устойчивой.

Для Украины важно не только то, кто именно обнаруживает запуск, но и то, насколько быстро информация доходит до украинских военных. Даже самый лучший датчик не поможет, если предупреждение задерживается на этапе обработки или передачи.

Октябрьские атаки показали, насколько важна надежность международного обмена данными. В то же время без доступа к технической информации о работе партнерских систем преждевременно делать окончательные выводы о причинах отсутствия предупреждений.

Стратегическая задача Украины и её партнёров — обеспечить такое взаимодействие датчиков, командных центров и каналов связи, при котором информация о ракетной угрозе будет поступать как можно раньше.

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