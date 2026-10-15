在保加利亚和罗马尼亚附近的商船遭袭后，北约正在考虑将现有反无人机系统调往黑海地区。保加利亚、罗马尼亚和土耳其已向北约提出相关请求，Ars Technica援引外交官消息报道。

10月13日，保加利亚海岸附近的无人机袭击击沉了悬挂几内亚比绍国旗的货船Dignity，并迫使另一艘悬挂马耳他国旗、由乌克兰所有的船只Chelsea 3撤离船员。保加利亚救援人员撤离了Chelsea 3上的全部15名船员；据报道，该船遭到3架空中无人机袭击。

搜寻Dignity号船员

Dignity号在袭击后沉没。救援人员起初救出5名船员，另有11名船员仍在搜寻中。保加利亚总理鲁门·拉德夫在索非亚对俄罗斯大使、即侵略国的代表表示，乌克兰没有理由在黑海摧毁自己的船只，而袭击造成的后果符合俄罗斯的利益。与此同时，没有确凿证据证明这些无人机来自俄罗斯。

10月6日，空中和海上无人机击沉了悬挂多哥国旗的货船Alfa Watan，并在距离保加利亚海岸约128公里处的悬挂帕劳国旗船只Able上引发火灾。Able上的18名船员全部获救，其中2人被送医。经搜寻无果后，Alfa Watan的10名船员被推定死亡。

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地区国家的联合回应

这一系列事件中的首起事件涉及土耳其货船Royad Mammadov：10月5日，该船遭无人机袭击，随后在罗马尼亚海岸附近沉没。全部11名船员获救。

保加利亚国防部长迪米塔尔·斯托扬诺夫10月14日向议会表示，该国将加入北约“Drone Edge”倡议。据The Sofia Globe报道，该倡议规定参与国将在未来五年内作出总额400亿美元的共同承诺，以发展反无人机能力。保加利亚、罗马尼亚和土耳其还正就一项保护黑海航行自由的倡议开展合作，鲁门·拉德夫计划将其提交给欧盟。

根据卡内基国际和平基金会的数据，自2023年秋季以来，乌克兰船只主要使用经由罗马尼亚、保加利亚或土耳其领海的航线。新的疑似俄罗斯袭击使乌克兰收成运往欧洲其他国家更加困难：部分货物被改由陆路或经多瑙河运输。

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