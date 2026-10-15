НАТО рассматривает возможность перемещения имеющихся средств противодействия беспилотникам в Черноморский регион после атак на торговые суда вблизи Болгарии и Румынии. С такими запросами к Альянсу обратились Болгария, Румыния и Турция, сообщает Ars Technica со ссылкой на дипломатов.

13 октября вблизи болгарского побережья атаки беспилотников потопили грузовое судно Dignity под флагом Гвинеи-Бисау и вынудили эвакуировать экипаж другого судна — Chelsea 3 под флагом Мальты, находящегося в украинской собственности. Болгарские спасатели эвакуировали всех 15 членов экипажа Chelsea 3, которое, по сообщениям, подверглось удару трех воздушных дронов.

Поиски моряков с Dignity

После атаки Dignity затонуло. Сначала спасатели спасли пятерых моряков, еще 11 членов экипажа разыскивают. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил послу России, государства-агрессора, в Софии, что Украине нет смысла уничтожать собственные суда в Черном море, а последствия ударов соответствуют интересам России. В то же время убедительных доказательств российского происхождения дронов нет.

6 октября воздушные и морские дроны потопили грузовое судно Alfa Watan под флагом Того и вызвали пожар на судне Able под флагом Палау примерно в 128 километрах от болгарского побережья. Все 18 членов экипажа Able были спасены, двоих госпитализировали. Десять моряков Alfa Watan считаются погибшими после безрезультатных поисков.

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Совместный ответ стран региона

Первым в этой серии инцидентов стало турецкое грузовое судно Royad Mammadov: 5 октября оно подверглось атаке дронов и позднее затонуло у побережья Румынии. Все 11 моряков были спасены.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов 14 октября сообщил парламенту, что страна присоединится к инициативе НАТО Drone Edge. По данным The Sofia Globe, она предусматривает совокупные обязательства стран-участниц в размере 40 млрд долларов на развитие возможностей противодействия дронам в течение следующих пяти лет. Болгария, Румыния и Турция также сотрудничают над инициативой по защите свободы судоходства в Черном море, которую Румен Радев планирует представить Европейскому союзу.

По данным Carnegie Endowment for International Peace, с осени 2023 года украинские суда преимущественно используют маршруты через территориальные воды Румынии, Болгарии или Турции. Новые вероятные российские атаки осложняют перевозку украинского урожая в другие страны Европы: часть грузов перенаправляют по суше или через Дунай.

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