NATO rozważa możliwość przeniesienia istniejących środków przeciwdziałania dronom do regionu Morza Czarnego po atakach na statki handlowe w pobliżu Bułgarii i Rumunii. Z takimi wnioskami do Sojuszu zwróciły się Bułgaria, Rumunia i Turcja, podaje Ars Technica, powołując się na dyplomatów.

13 października ataki dronów w pobliżu bułgarskiego wybrzeża zatopiły pływający pod banderą Gwinei Bissau statek towarowy Dignity i zmusiły do ewakuacji załogę innego statku — pływającego pod banderą Malty Chelsea 3, należącego do ukraińskiego właściciela. Bułgarscy ratownicy ewakuowali wszystkich 15 członków załogi Chelsea 3, który według doniesień został trafiony przez trzy drony powietrzne.

Poszukiwania marynarzy z Dignity

Po ataku Dignity zatonął. Ratownicy początkowo uratowali pięciu marynarzy, a poszukiwanych jest kolejnych 11 członków załogi. Premier Bułgarii Rumen Radew powiedział rosyjskiemu ambasadorowi, reprezentującemu państwo-agresora, w Sofii, że Ukraina nie ma powodu niszczyć własnych statków na Morzu Czarnym, a skutki uderzeń leżą w interesie Rosji. Jednocześnie nie ma przekonujących dowodów na rosyjskie pochodzenie dronów.

6 października drony powietrzne i morskie zatopiły pływający pod banderą Togo statek towarowy Alfa Watan oraz wywołały pożar na pływającym pod banderą Palau statku Able, około 128 kilometrów od bułgarskiego wybrzeża. Uratowano wszystkich 18 członków załogi Able, dwóch hospitalizowano. Dziesięciu marynarzy Alfa Watan uznaje się za zmarłych po bezskutecznych poszukiwaniach.

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Wspólna odpowiedź krajów regionu

Pierwszym w tej serii incydentów był turecki statek towarowy Royad Mammadov: 5 października został zaatakowany przez drony, a następnie zatonął u wybrzeży Rumunii. Uratowano wszystkich 11 marynarzy.

Minister obrony Bułgarii Dimitar Stojanow poinformował 14 października parlament, że kraj dołączy do inicjatywy NATO Drone Edge. Według The Sofia Globe przewiduje ona łączne zobowiązania państw uczestniczących w wysokości 40 mld dolarów na rozwój zdolności przeciwdronowych w ciągu najbliższych pięciu lat. Bułgaria, Rumunia i Turcja współpracują również nad inicjatywą na rzecz ochrony wolności żeglugi na Morzu Czarnym, którą Rumen Radew planuje przedstawić Unii Europejskiej.

Według Carnegie Endowment for International Peace od jesieni 2023 roku ukraińskie statki korzystają głównie z tras przez wody terytorialne Rumunii, Bułgarii lub Turcji. Nowe prawdopodobne rosyjskie ataki utrudniają transport ukraińskich zbiorów do innych krajów Europy: część ładunków jest przekierowywana drogą lądową lub przez Dunaj.

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