Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zaproponował przeprowadzenie w najbliższych dniach nowych spotkań z amerykańskimi wysłannikami Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Dzieje się to w obliczu nasilenia wysiłków Waszyngtonu, by przywrócić Kijów i Moskwę do negocjacji w sprawie zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Propozycje spotkań

Jak informuje Daily Maverick, ukraiński zespół przekazał stronie amerykańskiej propozycje dotyczące możliwych kolejnych spotkań i rozmów. Według Zełenskiego za pośrednictwem swojego zespołu przekazał on również Witkoffowi i Kushnerowi propozycję spotkania w najbliższych dniach.

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Rozejm energetyczny

W wieczornym wystąpieniu wideo Zełenski oświadczył również, że Ukraina popiera zaproponowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozejm energetyczny, pod warunkiem że Rosja będzie go przestrzegać.

Propozycja nowych kontaktów padła po rozmowach w USA w ubiegłym tygodniu. Wówczas Witkoff i Kushner poinformowali ukraińską delegację, że porozumienie pozwalające na eksport rosyjskiego oleju napędowego ma na celu przywrócenie Moskwy do procesu negocjacyjnego.

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