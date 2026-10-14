Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил в ближайшие дни провести новые встречи с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Это происходит на фоне активизации усилий Вашингтона по возвращению Киева и Москвы к переговорам о прекращении войны России против Украины.

Предложения о встречах

Как сообщает Daily Maverick, украинская команда передала американской стороне предложения о возможных следующих встречах и разговорах. По словам Зеленского, через свою команду он также передал Уиткоффу и Кушнеру предложение встретиться в ближайшие дни.

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Энергетическое перемирие

В вечернем видеообращении Зеленский также заявил, что Украина поддерживает предложенное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие при условии, что Россия будет его соблюдать.

Предложение о новых контактах прозвучало после переговоров в США на прошлой неделе. Тогда Уиткофф и Кушнер сообщили украинской делегации, что договорённость, позволяющая экспорт российского дизельного топлива, призвана вернуть Москву к переговорному процессу.

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