W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rano 13 października wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakiem powietrznym Rosji, państwa-agresora, na terytorium Ukrainy. Około 25 minut później ostrzeżenia odwołano: RCB poinformowało, że nie ma już zagrożenia dla Polski.

Ostrzeżenia dla dwóch województw

Jak podaje RMF24, o godz. 04:15 RCB wysłało komunikat o rosyjskim ataku powietrznym na terytorium Ukrainy. Wskazano w nim, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej działa polskie lotnictwo. Odbiorców poproszono również o oczekiwanie na kolejne komunikaty.

Około godz. 04:40 RCB zaczęło wysyłać komunikaty o zakończeniu ataku powietrznego na Ukrainę i braku zagrożenia na terytorium Polski.

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Dlaczego nie wszyscy otrzymali powiadomienia

Centrum wyjaśniło, że wysyłanie pierwszego ostrzeżenia przerwano po otrzymaniu informacji o ustaniu zagrożenia. Z tego powodu część osób w strefie ostrzeżenia mogła otrzymać zarówno komunikat o zagrożeniu, jak i jego odwołanie, a inni — jedynie powiadomienie o zakończeniu zagrożenia.

Według RMF24 Rosja w ciągu nocy zaatakowała Ukrainę, w tym Kijów i Lwów. Zginęły co najmniej dwie osoby.

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