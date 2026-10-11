W Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraina potrzebuje „nowego przywódcy”. W odpowiedzi minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha podkreślił, że prezydent Wołodymyr Zełenski cieszy się poparciem narodu ukraińskiego, a prawo do decydowania o kierownictwie kraju należy do samych Ukraińców, informuje The Guardian.

Wypowiedzi Trumpa i odpowiedź Kijowa

Trump wezwał również Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Prezydent USA oświadczył, że Władimir Putin rzekomo dąży do porozumienia w sprawie wojny, jednocześnie bez dowodów oskarżając Zełenskiego o niechęć do kompromisu.

Wypowiedzi te padły po zawarciu przez Waszyngton porozumienia z Rosją, państwem-agresorem, które pozwala jej dostarczać olej napędowy na światowe rynki. Zełenski wcześniej nazwał to porozumienie strasznym, niesprawiedliwym i nieuczciwym.

Reakcja partnerów i negocjacje

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham w rozmowie z Zełenskim wyraził pełną solidarność z Ukrainą. Według kancelarii brytyjskiego premiera strony omówiły konieczność utrzymania presji na Rosję, a Burnham zapewnił, że Londyn będzie nadal zaostrzał sankcje i ograniczał możliwości rosyjskiej machiny wojennej. Przywódcy uzgodnili także osobiste spotkanie w najbliższych dniach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Niemcy oświadczyły, że nadal będą pracować nad nowymi sankcjami UE przeciwko Rosji, mimo porozumienia Moskwy i Waszyngtonu w sprawie oleju napędowego. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius powiedział, że poparcie dla Ukrainy w jej obronie pozostaje niezmienne.

Rosyjskie media państwowe, powołując się na nienazwane źródło, poinformowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner mogą odwiedzić Moskwę w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Doradca Zełenskiego Dmytro Łytwyn przekazał, że ukraińska delegacja, która odwiedziła Miami w celu rozmów o zakończeniu wojny, wracała do domu.

Ministerstwo Obrony Rosji, państwa-agresora, również poinformowało o atakach na centrum przetwarzania danych w Kijowie i statek towarowy z ładunkami wojskowymi dla ukraińskiego portu w Odessie, a także o zajęciu dwóch miejscowości w obwodzie charkowskim. Reuters nie mógł niezależnie potwierdzić tych doniesień.

Czytaj nas na