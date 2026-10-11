在华盛顿，美国总统唐纳德·特朗普表示，乌克兰需要一位“新领导人”。作为回应，乌克兰外交部长安德里·瑟比加强调，总统弗拉基米尔·泽连斯基得到乌克兰人民的支持，决定国家领导层的权利属于乌克兰人民自己，据《卫报》报道。

特朗普的言论与基辅的回应

特朗普还呼吁泽连斯基停止打击俄罗斯炼油厂。这位美国总统表示，弗拉基米尔·普京据称寻求就战争达成协议，同时在没有证据的情况下指责泽连斯基不愿妥协。

这些言论是在华盛顿与作为侵略国的俄罗斯达成一项协议后作出的，该协议允许俄罗斯向全球市场供应柴油。泽连斯基此前称这项协议可怕、不公正且不诚实。

伙伴的反应与谈判

英国首相安迪·伯纳姆在与泽连斯基通话时表达了对乌克兰的完全声援。根据英国首相办公室的消息，双方讨论了继续对俄罗斯施压的必要性，伯纳姆保证伦敦将继续加强制裁，并限制俄罗斯战争机器的能力。两位领导人还商定在未来几天举行面对面会晤。

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德国表示，尽管莫斯科与华盛顿就柴油达成协议，德国仍将继续推动欧盟对俄罗斯实施新的制裁。德国政府发言人斯特凡·科尔内利乌斯表示，对乌克兰自卫的支持没有改变。

俄罗斯国家媒体援引一名未具名消息人士报道称，美国谈判代表史蒂夫·威特科夫和贾里德·库什纳可能在未来两周内访问莫斯科。泽连斯基顾问德米特罗·利特温表示，前往迈阿密就结束战争进行谈判的乌克兰代表团正在回国途中。

作为侵略国的俄罗斯国防部还声称，对基辅的一处数据处理中心以及一艘载有运往乌克兰敖德萨港的军用物资的货船发动了打击，并夺取了哈尔科夫州的两处居民点。路透社无法独立核实这些报道。

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