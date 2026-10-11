В Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен «новый лидер». В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что президент Владимир Зеленский пользуется поддержкой украинского народа, а право определять руководство страны принадлежит самим украинцам, сообщает The Guardian.

Заявления Трампа и ответ Киева

Трамп также призвал Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США заявил, что Владимир Путин якобы стремится к договоренности по войне, одновременно без доказательств обвинив Зеленского в нежелании идти на компромисс.

Эти заявления прозвучали после договоренности Вашингтона с Россией, государством-агрессором, которая позволяет ей поставлять дизельное топливо на мировые рынки. Зеленский ранее назвал эту сделку ужасной, несправедливой и нечестной.

Реакция партнеров и переговоры

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в разговоре с Зеленским выразил полную солидарность с Украиной. По данным канцелярии британского премьера, стороны обсудили необходимость сохранять давление на Россию, а Бернем заверил, что Лондон продолжит усиливать санкции и ограничивать возможности российской военной машины. Лидеры также договорились о личной встрече в ближайшие дни.

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Германия заявила, что продолжит работать над новыми санкциями ЕС против России, несмотря на договоренность Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил о неизменности поддержки Украины в ее защите.

Российские государственные СМИ со ссылкой на неназванный источник сообщили, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву в течение ближайших двух недель. Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация, посетившая Майами для переговоров о завершении войны, направлялась домой.

Минобороны России, государства-агрессора, также заявило об ударах по центру обработки данных в Киеве и грузовому судну с военными грузами для украинского порта Одесса, а также о захвате двух населенных пунктов в Харьковской области. Reuters не смогло независимо подтвердить эти сообщения.

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