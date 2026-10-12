Szef francuskiego MSZ Jean-Noël Barrot przed posiedzeniem Rady UE do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu wezwał do rozpoczęcia przygotowań 22. pakietu sankcji przeciw Rosji, państwu-agresorowi. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Według Barrota nowy pakiet powinien zostać przygotowany w ciągu najbliższych tygodni, aby Unia Europejska nadal wywierała presję na Moskwę z powodu jej wojny przeciw Ukrainie. Oświadczył, że ostatni pakiet ograniczeń objął 1 600 nowych rosyjskich osób fizycznych i prawnych powiązanych z kompleksem wojskowo-przemysłowym.

Sankcje i flota cieni

Minister zauważył, że od początku wojny liczba osób i organizacji wpisanych na unijne listy sankcyjne wzrosła z 3 000 do 4 600. Barrot nazwał te działania częścią stałej presji na Moskwę i oświadczył, że sankcje pozbawiły Rosję zasobów, które mogły zostać przeznaczone na kampanię wojenną.

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Według oceny francuskiego ministra ograniczenia pozbawiły Rosję zasobów o wartości stanowiącej równowartość 500 mld euro, czyli 580 mld dolarów. Oświadczył również, że UE będzie nadal wywierać presję na tak zwaną flotę cieni, której Moskwa używa do obchodzenia sankcji. Francja jesienią zorganizuje w Paryżu międzynarodową konferencję poświęconą tej kwestii.

Oświadczenia w sprawie MTK i ataków Huti

Barrot potępił również amerykańskie sankcje przeciw Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, które, jak powiedział, mogą wejść w życie w ciągu sześciu miesięcy. Poinformował, że UE dąży do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi w celu cofnięcia tych decyzji, a w przypadku niepowodzenia jest gotowa zastosować mechanizm Blocking Statute, aby chronić europejskie firmy i instytucje przed niektórymi zagranicznymi sankcjami.

Osobno minister potępił ataki Huti na lotnisko w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Według niego było wielu poszkodowanych, w tym ciężko ranna obywatelka Francji.

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