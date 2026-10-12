法国外交部长让-诺埃尔·巴罗在卢森堡卢森堡市举行的欧盟外交事务委员会会议前，呼吁开始准备针对侵略国俄罗斯的第22轮制裁方案。阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

巴罗表示，应在未来数周内准备好新方案，以便欧盟继续就莫斯科针对乌克兰的战争向其施压。他称，最新一轮限制措施涵盖了1,600个与军工复合体有关的俄罗斯新增自然人和法人实体。

制裁与影子船队

该部长指出，自战争开始以来，被列入欧盟制裁名单的个人和组织数量已从3,000个增至4,600个。巴罗称，这些措施是对莫斯科持续施压的一部分，并表示制裁已剥夺俄罗斯可用于军事行动的资源。

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法国部长估计，这些限制措施剥夺了俄罗斯价值相当于5,000亿欧元，即5,800亿美元的资源。他还表示，欧盟将继续向莫斯科用于规避制裁的所谓影子船队施压。法国将于今年秋季在巴黎举行一场专门讨论这一问题的国际会议。

关于国际刑事法院和胡塞武装袭击的声明

巴罗还谴责美国对国际刑事法院实施的制裁。他表示，这些制裁可能在六个月内生效。他称，欧盟寻求与美国对话以撤销这些决定；若未能成功，欧盟准备启用《阻断法令》机制，以保护欧洲企业和机构免受某些外国制裁的影响。

此外，这位部长谴责胡塞武装对沙特阿拉伯利雅得机场的袭击。他表示，袭击造成许多人员受伤，其中包括一名重伤的法国公民。

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