Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге призвал начать подготовку 22-го пакета санкций против России, государства-агрессора. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По словам Барро, новый пакет следует подготовить в течение ближайших недель, чтобы Европейский союз продолжал давление на Москву из-за ее войны против Украины. Он заявил, что последний пакет ограничений охватил 1 600 новых российских физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом.

Санкции и теневой флот

Министр отметил, что с начала войны число лиц и организаций, внесенных в санкционные списки ЕС, выросло с 3 000 до 4 600. Барро назвал эти меры частью постоянного давления на Москву и заявил, что санкции лишили Россию ресурсов, которые могли быть направлены на военную кампанию.

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По оценке французского министра, ограничения лишили Россию ресурсов на сумму, эквивалентную 500 млрд евро, или 580 млрд долларов. Он также заявил, что ЕС продолжит давить на так называемый теневой флот, который Москва использует для обхода санкций. Франция осенью проведет в Париже международную конференцию, посвященную этому вопросу.

Заявления о МУС и атаках хуситов

Барро также осудил санкции США против Международного уголовного суда, которые, по его словам, могут вступить в силу в течение шести месяцев. Он сообщил, что ЕС стремится к диалогу с США для отмены этих решений, а в случае неудачи готов применить механизм Blocking Statute для защиты европейских компаний и учреждений от отдельных иностранных санкций.

Отдельно министр осудил атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии. По его словам, в результате них было много пострадавших, в том числе тяжело раненная гражданка Франции.

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