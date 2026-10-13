В Жмеринском районе Винницкой области вечером 13 октября 2026 года в результате очередной атаки со стороны «РФ» был повреждён объект железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, на месте происшествия уже работают все необходимые профильные и аварийно-спасательные службы. По предварительным данным, информации о раненых или погибших среди гражданского населения или работников железной дороги не поступало.

Источник: Telegram-канал главы Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

В результате воздушного боя в Луцке обломки российского беспилотника упали на территорию торгово-развлекательного центра «Адреналин Сити» вечером 13 октября 2026 года.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

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