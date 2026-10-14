Зеленский заявил, что ежемесячные потери российских войск достигли 43 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сообщил, что российская армия ежемесячно теряет около 43 тысяч военнослужащих, погибших и тяжело раненых.

По словам главы государства, из этого числа ежемесячные безвозвратные потери врага (погибшие) составляют около 20–25 тысяч человек. Зеленский подчеркнул, что соотношение погибших и раненых в российской армии составляет примерно один к одному (50 на 50), тогда как в украинских Силах обороны на одного погибшего приходится от пяти до шести раненых.

Кроме того, Президент подчеркнул, что на каждого погибшего украинского защитника на фронте приходится от семи до десяти убитых российских оккупантов.

Источник: «Интерфакс-Украина».

За прошедшие сутки 13 октября украинские защитники ликвидировали 1 650 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях армии РФ по состоянию на 14 октября 2026 года. Общие потери за время войны составили около 1 557 350 человек.

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