Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве молодого человека, которого подозревают в попытке активировать для российских военных 148 спутниковых станций Starlink. По данным следствия, он пытался обеспечить их подключение к системе спутниковой связи.

«По имеющимся данным, оперативное реагирование СБУ сорвало намерение врага задействовать терминалы для планирования боевых операций в Донецкой и Запорожской областях», — отмечают в ведомстве.

Сообщается, что задержанным является 18-летний бывший студент столичного колледжа.

Как показало расследование, юношу завербовала Федеральная служба безопасности РФ. В поле зрения вражеской спецслужбы он попал, когда после обучения на электросварщика начал искать «быстрые» заработки в Telegram-каналах. В одном из чатов к парню обратился сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на обещание «легких» денег.

Следствие установило, что в течение нескольких дней после вербовки фигурант оформил 15 станций Starlink, используя паспортные данные своих родственников и знакомых. После этого он подготовил подставные персональные данные для регистрации ещё 133 терминалов для российской спецслужбы.

Как отмечает СБУ, контрразведчики разоблачили злоумышленника, задокументировали его подрывную деятельность и задержали с поличным возле почтового отделения, где тот планировал активировать новую партию интернет-станций. В ходе обысков у задержанного изъяли несколько смартфонов с доказательствами работы на врага. Предварительно оформленные станции Starlink, реквизиты которых фигурант передал через мессенджер российскому куратору, удалось заблокировать.

СБУ объявила задержанному подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила СБУ.

Федоров сообщил о частичном восстановлении работы Starlink для военных.

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий. Однако впоследствии лимит снизился еще ниже, до 60–70 км/ч.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

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