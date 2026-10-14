Кировоградская область подвергается массированной атаке российских войск. В Кропивницком прогремела серия взрывов.

Взрывы прогремели в разных районах города. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об ударных дронах, направляющихся в сторону Кропивницкого с юга и востока.

Как отметил глава ОГА Андрей Райкович, Кировоградская область и областной центр подвергаются массированной вражеской атаке. Цели врага — логистика, транспортные и промышленные предприятия.

Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

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