Россия дважды за день обстреляла гражданский объект в Виннице
14 октября российские войска дважды за день атаковали объект гражданской инфраструктуры в Виннице.
В результате ударов были зафиксированы повреждения и разрушения.
Об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.
По состоянию на вечер информации о пострадавших не поступало.
Источник: Наталья Заболотная
Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.
До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.
Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.