Россия дважды за день обстреляла гражданский объект в Виннице

14 октября российские войска дважды за день атаковали объект гражданской инфраструктуры в Виннице.

В результате ударов были зафиксированы повреждения и разрушения.

Об этом сообщила глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

По состоянию на вечер информации о пострадавших не поступало.

Источник: Наталья Заболотная

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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