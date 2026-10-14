В Тернопольской области российский дрон попал в предприятие, пять человек пострадали

В Чорткове Тернопольской области российский беспилотник атаковал производственное предприятие. В результате удара объект получил повреждения, пять человек пострадали.

«На месте произошёл пожар. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и другие профильные службы… Пожар удалось ликвидировать», — написал он.

По информации чиновника, в медицинское учреждение обратились пять человек, двоих из них доставили экстренные службы.

Об этом в Telegram сообщил начальник Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

В Киеве и семи областях зафиксировали отключения электроэнергии из-за атак РФ.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии два человека получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

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