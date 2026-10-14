На Тернопільщині російський дрон влучив у підприємство, є п’ятеро постраждалих

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У Чорткові Тернопільської області російський безпілотник атакував виробниче підприємство. Унаслідок удару об’єкт зазнав пошкоджень, п’ятеро людей постраждали.

"На локації виникла пожежа. На місце події оперативно прибули рятувальники, медики та інші профільні служби… Пожежу вдалося ліквідувати", - написав він.

За інформацією посадовця, до лікувального закладу звернулися пятеро осіб, двох із них доставили екстрені служби.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

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