На Вінниччині російською атакою пошкоджено об'єкт залізничної інфраструктури

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У Жмеринському районі Вінницької області ввечері 13 жовтня 2026 року внаслідок чергової атаки з боку «рф» зазнав пошкоджень об’єкт залізничної інфраструктури.

Як повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, на місці події вже працюють усі необхідні профільні та аварійно-рятувальні служби. За попередніми даними, інформації про поранених або загиблих серед цивільного населення чи працівників залізниці не надходило.

Джерело: Telegram-канал голови Вінницької ОВА Наталі Заболотної.

Унаслідок протиповітряного бою у Луцьку уламки російського безпілотника впали на територію торгово-розважального центру «Адреналін Сіті» увечері 13 жовтня 2026 року.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

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