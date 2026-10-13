У Луцьку уламки реактивного шахеда впали на ТРЦ

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Унаслідок протиповітряного бою у Луцьку уламки російського безпілотника впали на територію торгово-розважального центру «Адреналін Сіті» увечері 13 жовтня 2026 року.

Як повідомив виконувач обов'язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, підрозділи ППО уразили в повітрі російський реактивний дрон типу «Шахед». Внаслідок падіння його уламків виникло загоряння даху приміщення розважального центру.

Залучені сили та засоби ДСНС оперативно локалізували пожежу. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав — загиблих та травмованих немає.

Джерело: Telegram-канал в.о. голови Волинської ОВА Романа Романюка.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

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