В Луцке обломки реактивного самолета упали на ТРЦ

В результате воздушного боя в Луцке обломки российского беспилотника упали на территорию торгово-развлекательного центра «Адреналин Сити» вечером 13 октября 2026 года.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Волынской областной военной администрации Роман Романюк, подразделения ПВО сбили в воздухе российский реактивный дрон типа «Шахед». В результате падения его обломков возник пожар на крыше здания развлекательного центра.

Привлеченные силы и средства ГСЧС оперативно локализовали пожар. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал — погибших и раненых нет.

Источник: Telegram-канал и.о. главы Волынской ОГА Романа Романюка.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Читай нас в