Правительство Великобритании пообещало предоставить £17 млн на ремонт защитного укрытия и вентиляционных систем Чернобыльской АЭС, поврежденных в результате удара российского беспилотника. Об этом сообщает The Independent. Российская Федерация — государство-агрессор, ведущее полномасштабную войну против Украины.

Ремонт защитного укрытия

Средства направят на восстановление защитной конструкции над четвертым энергоблоком и вентиляционных систем станции. В материале отмечается, что повреждения вызвали обеспокоенность из-за рисков коррозии, которые в долгосрочной перспективе могут представлять угрозу для безопасности и окружающей среды.

Британское финансирование является частью международных усилий по ремонту объекта, которые координирует Европейский банк реконструкции и развития совместно с украинским правительством и донорами G7. Канцлер Джон Хили заявил, что поддержка украинского народа со стороны Лондона остается непоколебимой, а также связал помощь с восстановлением Украины после российских атак.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Встреча в Лондоне

О выделении средств объявили после переговоров премьер-министра Великобритании Энди Бернема с президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит в Лондоне. Зеленского у резиденции британского премьер-министра встречал почетный караул Ирландской гвардии.

Во время встречи Бернем также подтвердил, что Великобритания ускорит поставки Украине ракет противовоздушной обороны. Речь идет о более быстрых поставках британских легких многоцелевых ракет, которые, по данным издания, применяются против российских реактивных беспилотников. Министр иностранных дел Эд Милибэнд заявил, что Великобритания вместе с союзниками будет укреплять безопасность Украины и работать над справедливым и прочным миром.

Читай нас в