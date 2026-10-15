英国政府承诺提供1700万英镑，用于维修因俄罗斯无人机袭击而受损的切尔诺贝利核电站防护掩体和通风系统。《独立报》报道。俄罗斯联邦是一个对乌克兰发动全面战争的侵略国。

维修防护掩体

这笔资金将用于修复第四号机组上方的防护结构以及核电站的通风系统。报道指出，损坏引发了对腐蚀风险的担忧，从长期来看，这可能对安全和环境构成威胁。

英国的资金是修复该设施国际行动的一部分，该行动由欧洲复兴开发银行与乌克兰政府及七国集团捐助方共同协调。财政大臣约翰·希利表示，伦敦对乌克兰人民的支持依然坚定不移，并将这项援助与俄罗斯袭击后乌克兰的重建联系起来。

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伦敦会晤

在英国首相安迪·伯纳姆与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在伦敦唐宁街举行会谈后，双方宣布拨出这笔资金。泽连斯基在英国首相官邸外受到爱尔兰卫队仪仗队的迎接。

伯纳姆在会晤期间还确认，英国将加快向乌克兰交付防空导弹。这涉及加快交付英国轻型多用途导弹，据该报报道，这些导弹被用于对抗俄罗斯喷气式无人机。外交大臣埃德·米利班德表示，英国将与盟友一道加强乌克兰的安全，并致力于实现公正而持久的和平。

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