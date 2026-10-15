Rząd Wielkiej Brytanii obiecał przekazać 17 mln funtów na remont osłony ochronnej i systemów wentylacyjnych Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, uszkodzonych w wyniku uderzenia rosyjskiego drona. informuje The Independent. Federacja Rosyjska jest państwem-agresorem, które prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie.

Remont osłony ochronnej

Środki zostaną przeznaczone na odtworzenie konstrukcji ochronnej nad czwartym blokiem energetycznym oraz systemów wentylacyjnych elektrowni. W materiale zaznaczono, że uszkodzenia wywołały obawy związane z ryzykiem korozji, które w dłuższej perspektywie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska.

Brytyjskie finansowanie jest częścią międzynarodowych działań na rzecz naprawy obiektu, koordynowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wspólnie z ukraińskim rządem oraz darczyńcami z G7. Kanclerz John Healey oświadczył, że wsparcie Londynu dla narodu ukraińskiego pozostaje niezachwiane, a także powiązał tę pomoc z odbudową Ukrainy po rosyjskich atakach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spotkanie w Londynie

O przyznaniu środków poinformowano po rozmowach premiera Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na Downing Street w Londynie. Zełenskiego przed siedzibą brytyjskiego premiera powitała warta honorowa Gwardii Irlandzkiej.

Podczas spotkania Burnham potwierdził również, że Wielka Brytania przyspieszy dostawy pocisków obrony powietrznej dla Ukrainy. Chodzi o szybsze dostawy brytyjskich lekkich pocisków wielozadaniowych, które według publikacji są stosowane przeciwko rosyjskim dronom odrzutowym. Minister spraw zagranicznych Ed Miliband oświadczył, że Wielka Brytania wraz z sojusznikami będzie wzmacniać bezpieczeństwo Ukrainy i działać na rzecz sprawiedliwego oraz trwałego pokoju.

Czytaj nas na