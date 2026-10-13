Из-за атак на дата-центры «Яндекс» задерживает выплаты водителям такси

Российский сервис «Яндекс Такси» столкнулся с многодневным сбоем в системе выплат водителям из-за атак беспилотников на дата-центры компании. 13 октября 2026 года компания начала рассылать водителям сообщения с обещанием погасить задолженность в ближайшее время.

В результате технического сбоя водители лишились возможности выводить средства через приложение «Яндекс Про». Это привело к тому, что часть таксистов стала просить пассажиров отменять заказы в приложении и рассчитываться наличными или прямыми переводами на карту. Представители компании заверили, что все выполненные заказы зафиксированы в системе, деньги не потеряны, а баланс в настоящее время постепенно обновляется.

По заявлению «Яндекса», по состоянию на 13 октября инженеры восстанавливают функционал платформы, а водителям перечисляют заработок за заказы, выполненные с 10 по 12 октября. В то же время в компании утверждают, что сам сервис заказа такси работает в штатном режиме, а количество автомобилей на линии достаточно для обслуживания пассажиров.

Источники: РБК, издание «Деловой Петербург», информационные рассылки «Яндекс Про».

Платежный сервис «Яндекс Пэй» частично возобновил работу после атаки беспилотников на дата-центр компании во Владимире 11 октября.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра в Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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