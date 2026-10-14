Атака 14 октября на энергетический сектор стала одной из самых массированных за время войны
14 октября 2026 года российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по высоковольтным электроподстанциям НЭК «Укрэнерго», что привело к значительным потерям оборудования и повреждениям энергетической инфраструктуры.
О последствиях атаки во время форума «Энергия бизнеса» от Forbes Ukraine в Киеве сообщил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко. По его словам, эта атака стала одной из самых массированных с использованием баллистических ракет с начала полномасштабного вторжения. Главным вызовом для энергетиков в настоящее время является оперативное проведение аварийно-восстановительных работ.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, во время ночного обстрела враг применил 39 баллистических ракет и более 120 ударных беспилотников, атаковав объекты в Киеве, Киевской области и Харькове. Всего зафиксированы повреждения 26 элементов электроэнергетического комплекса и четырех объектов нефтегазовой инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии как минимум у 600 тысяч абонентов.
Источник: «Интерфакс-Украина».
В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.
В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.