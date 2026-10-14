14 октября 2026 года российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по высоковольтным электроподстанциям НЭК «Укрэнерго», что привело к значительным потерям оборудования и повреждениям энергетической инфраструктуры.

О последствиях атаки во время форума «Энергия бизнеса» от Forbes Ukraine в Киеве сообщил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко. По его словам, эта атака стала одной из самых массированных с использованием баллистических ракет с начала полномасштабного вторжения. Главным вызовом для энергетиков в настоящее время является оперативное проведение аварийно-восстановительных работ.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, во время ночного обстрела враг применил 39 баллистических ракет и более 120 ударных беспилотников, атаковав объекты в Киеве, Киевской области и Харькове. Всего зафиксированы повреждения 26 элементов электроэнергетического комплекса и четырех объектов нефтегазовой инфраструктуры, что привело к отключению электроэнергии как минимум у 600 тысяч абонентов.

Источник: «Интерфакс-Украина».

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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