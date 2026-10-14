В течение дня 14 октября российские оккупационные войска почти 40 раз наносили удары по Никопольскому, Криворожскому, Синельниковскому и Самаровскому районам Днепропетровской области. Для атак враг применял беспилотники, ствольную артиллерию и управляемые авиабомбы.

По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате вражеских обстрелов погиб один человек. В Никопольском районе под обстрелами оказались районный центр, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины, где зафиксированы повреждения частных жилых домов, объектов инфраструктуры и гражданского автотранспорта.

Кроме того, в Зеленодольской общине Криворожского района и двух общинах Синельниковского района повреждены частные дома, а в Песчанской общине Самаровского района в результате попадания разразился пожар.

Источник: сообщение главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи в Telegram.

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