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Россия обвинила Украину в нанесении ударов по двум НПЗ

UA NEWS 14 Октября 2026 18:24
Россия обвинила Украину в нанесении ударов по двум НПЗ

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что 14 октября 2026 года беспилотники атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

По информации Министерства энергетики РФ и профильных компаний, удары были нанесены по объектам топливно-энергетического комплекса в обоих регионах. Подробные последствия попаданий и степень повреждения технологического оборудования предприятий в настоящее время уточняются.

Источник: The Moscow Times.

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Пока Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединённых Штатов. Об этом 13 октября сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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