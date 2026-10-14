росія звинуватила Україну в ударах по двох НПЗ

Віцепрем'єр рф Олександр Новак заявив, що 14 жовтня 2026 року безпілотники атакували два російські НПЗ у Саратовській та Рязанській областях.

Начебто за інформацією міністерства енергетики рф та профільних компаній, ударів було завдано по об'єктах паливно-енергетичного комплексу в обох регіонах. Детальні наслідки влучань та ступінь пошкодження технологічного обладнання підприємств наразі уточнюються.

Джерело: The Moscow Times.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

Поки Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів. Про це 13 жовтня повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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