Сибіга заявив про продовження обміну розвідданими між Україною та США

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Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів. Про це 13 жовтня повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму.

«Ви, ймовірно, питаєте, чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони. Так, ми продовжуємо цю співпрацю», – підтвердив глава МЗС, передає кореспондент Укрінформу.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

Українська переговорна делегація прибула 9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України.

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