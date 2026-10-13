Трамп не визнав порушення Росією енергетичного перемир’я

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Президент США Дональд Трамп не став звинувачувати Росію в порушенні «енергетичного перемир’я» з Україною, про яке оголосив 11 жовтня.

Коментуючи російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, він згадав про атаки України.

Журналісти попросили Трампа прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що 12 жовтня російські війська завдали ударів по шести українських енергооб’єктах.

«Ну, Україна атакувала багато об’єктів за день до цього», — відповів американський президент.

Водночас Трамп пообіцяв пізніше повідомити, чи вважає він дії Росії порушенням домовленостей про «енергетичне перемир’я».

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що Вашингтон нібито призупинив передачу розвідувальних даних Україні.

Депутати Львівської обласної ради під час сесійного засідання 13 жовтня 2026 року ухвалили офіційне звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу США, ООН та Європейського Союзу. За рішення проголосували 59 із 84 депутатів обласної ради.

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