Трамп не признал нарушение Россией энергетического перемирия

Президент США Дональд Трамп не стал обвинять Россию в нарушении «энергетического перемирия» с Украиной, о котором он объявил 11 октября.

Комментируя российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, он упомянул об атаках Украины.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что 12 октября российские войска нанесли удары по шести украинским энергообъектам.

«Ну, Украина атаковала много объектов за день до этого», — ответил американский президент.

В то же время Трамп пообещал позже сообщить, считает ли он действия России нарушением договоренностей об «энергетическом перемирии».

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы приостановил передачу разведывательных данных Украине.

Депутаты Львовского областного совета во время сессионного заседания 13 октября 2026 года приняли официальное обращение к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу США, ООН и Европейскому союзу. За решение проголосовали 59 из 84 депутатов областного совета.

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