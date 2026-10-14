Россия пытается обойти Орехов с флангов и приблизиться к Запорожью, — Полевой

Российские войска сосредоточили значительные силы на Гуляйпольском направлении и пытаются обойти Орехов с флангов, чтобы приблизиться к Запорожью и перерезать важные логистические маршруты украинских защитников. Параллельно оккупанты продолжают попытки продвигаться вдоль Днепра.

По словам Полевого, российское командование стремится приблизить свои подразделения к окраинам Запорожья. Однако этому препятствует украинская оборона в районе Орехова.

«Чтобы не штурмовать Орехов в лоб, противник пытается с одной стороны обойти его через Гуляйполе, а также не оставляет попыток обойти Орехов по своему левому флангу, двигаясь вдоль русла реки Днепр», — пояснил военный.

Он отметил, что после привлечения 7-го корпуса на этом участке удалось улучшить управление войсками и координацию между украинскими подразделениями.

Одним из приоритетов остается уничтожение российских путей снабжения, в частности на маршруте Гуляйполе — Пологи.

Для поражения логистических объектов украинские защитники применяют дальнобойные беспилотники, способные действовать на расстоянии десятков километров от передовой.

Владимир Полевой сообщил, что в зоне ответственности 7-го корпуса российские войска накапливают личный состав и технику. Из-за туманов и увеличения продолжительности темного периода суток оккупанты чаще пытаются проникать между позициями украинских военных.

По словам представителя ДШВ, в зоне ответственности одного корпуса действуют подразделения двух полноценных общевойсковых армий, а также других российских формирований.

«В зоне ответственности лишь одного корпуса действуют подразделения двух полноценных общевойсковых армий: одна неполная — 36-я общевойсковая армия, 68-й армейский корпус, 155-я бригада морской пехоты и 22-я бригада специального назначения России — это огромная группировка сил и средств. Конечно, противник будет пытаться реализовать свое численное превосходство, превратив его в кровавое продвижение через наши оборонительные рубежи», — подытожил Полевой.

Таким образом, на Запорожском направлении российские войска пытаются обойти украинские оборонительные позиции, наращивают группировку и ищут возможности для продвижения, в то время как Силы обороны работают над нарушением вражеской логистики и координацией обороны.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Полевой.

За прошедшие сутки на фронте произошло 229 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Наибольшее количество вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако сотрудники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

Читай нас в