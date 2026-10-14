Россия нанесла удар по транспортному предприятию в Харьковской области, есть раненые

Утром 14 октября российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по частному транспортному предприятию в городе Дергачи Харьковского района. В результате атаки четверо работников получили тяжелые ранения.

«Около 9:00 оккупанты нанесли удар беспилотником по частному транспортному предприятию в Дергачах. Четырех сотрудников предприятия с тяжелыми ожогами тела доставили в Дергачевскую центральную больницу», — рассказал чиновник.

По словам Задоренко, пострадавшие получили тяжелые ожоги тела. Сейчас медики борются за их жизни.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram.

Украина вновь не получила предупреждения от партнеров о ракетном ударе по Киеву вечером 13 октября. Одной из возможных причин является сложность обнаружения баллистических ракет в неблагоприятных погодных условиях, в частности при сильной облачности и тумане.

Российские войска нанесли удар беспилотником типа «Шахед» по жилому району Ровно. В результате атаки ранения получили как минимум трое мирных жителей.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85% товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне нанесли баллистические удары по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

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