Советник Зеленского опроверг сообщения об ударах по двум НПЗ в РФ
Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Украина этой ночью не наносила ударов по двум российским нефтеперерабатывающим заводам, о поражении которых сообщала российская сторона.
Источник: Дмитрий Литвин
Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией, однако предложенные условия могут ограничить возможности Киева наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, не обеспечив надлежащей защиты украинских электростанций. О таких рисках предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».