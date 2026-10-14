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Советник Зеленского опроверг сообщения об ударах по двум НПЗ в РФ

UA NEWS 14 Октября 2026 18:23
Советник Зеленского опроверг сообщения об ударах по двум НПЗ в РФ

Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Украина этой ночью не наносила ударов по двум российским нефтеперерабатывающим заводам, о поражении которых сообщала российская сторона.

Источник: Дмитрий Литвин

Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией, однако предложенные условия могут ограничить возможности Киева наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, не обеспечив надлежащей защиты украинских электростанций. О таких рисках предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

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