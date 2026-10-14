Радник Зеленського спростував повідомлення про удари по двох НПЗ у рф

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Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що Україна цієї ночі не атакувала два російські нафтопереробні заводи, про ураження яких повідомляла російська сторона.

Джерело: Дмитро Литвин

Україна готова до взаємного енергетичного перемир’яз Росією, однак запропоновані умови можуть обмежити можливості Києва завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, не забезпечивши належного захисту українських електростанцій. Про такі ризики попереджають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили російські удари по українській енергетичній інфраструктурі, перспективи енергетичного перемир’я та підготовку зустрічі «коаліції охочих».

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