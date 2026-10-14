Зеленский отреагировал на российский удар по Луцку: шесть погибших

В результате российского удара по Луцку погибли шесть человек, ещё 13 получили ранения.

Дрон типа «Шахед» повредил гражданскую инфраструктуру, в частности жилой дом и магазин.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что Россия продолжает сознательно терроризировать украинцев.

По словам главы государства, новые удары наносятся после массированной ночной атаки на энергетическую инфраструктуру, последствия которой до сих пор ликвидируют в Киеве, Киевской и Харьковской областях. В то же время Россия запускает новые волны беспилотников.

Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Москву, вводить санкции и оказывать Украине помощь для защиты населения.

Источник: Владимир Зеленский

В Луцке подразделения ГСЧС завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара беспилотниками. Итоговое число погибших составляет шесть человек, число пострадавших возросло до 13 человек, среди которых один ребенок.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под атаку попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.