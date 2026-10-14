Зеленський відреагував на російський удар по Луцьку: шестеро загиблих

Унаслідок російської атаки на Луцьк загинули шестеро людей, ще 13 отримали поранення.

Дрон типу «Шахед» пошкодив цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок і магазин.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і заявив, що Росія продовжує свідомо тероризувати українців.

За словами глави держави, нові удари відбуваються після масованої нічної атаки на енергетичну інфраструктуру, наслідки якої досі ліквідовують у Києві, Київській та Харківській областях. Водночас Росія запускає нові хвилі безпілотників.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву, запроваджувати санкції та надавати Україні допомогу для захисту населення.

Джерело: Володимир Зеленський

У Луцьку підрозділи ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару безпілотниками. Підсумкова кількість загиблих становить шестеро осіб, кількість постраждалих зросла до 13 людей, серед яких одна дитина.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.