Фото: Россия нанесла удар по жилым домам Краматорска, есть погибшие и раненые

14 октября российские войска вновь нанесли авиаудар по жилой застройке Краматорска в Донецкой области. В результате атаки есть погибшие, ещё четверо человек получили ранения.

Повреждены 6 многоквартирных домов, в одном из них полностью разрушен подъезд с первого по девятый этажи. В ходе аварийно-спасательных работ сотрудники чрезвычайных служб обнаружили и извлекли фрагменты человеческих тел, которые передали сотрудникам Национальной полиции для идентификации, – сообщили в ГСЧС.

Всего спасатели совместно с коммунальщиками разобрали 300 тонн строительных конструкций. Дальнейшие работы будут продолжаться с учетом ситуации с безопасностью.

Также в результате обстрелов возникли пожары в магазине и частном секторе, где горели четыре частных дома и гаражи. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания на общей площади 540 кв. м.

Источник: ГСЧС.

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